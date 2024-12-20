Kömür yüklü kamyon virajı alamayarak dere yatağına uçtu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kömür yüklü kamyon virajı alamayarak dere yatağına uçtu

Sivas’ın Suşehri ilçesi Geminbeli geçidinde virajı alamayan kamyon yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Ordu - Ali Yazan / Yeniçağ

Edinilen bilgilere göre kaza dün gece 23.30 sıralarında Geminbeli Geçidinde meydana geldi. Zara istikametinden Suşehri istikametine giden Gökmen Pınarbaşı idaresindeki 52 K 027 plakalı kömür yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak 100 metreden yuvarlanarak dere yatağına uçtu.

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Gece olay yerine giden jandarma ekipleri, kaza yerinin uçurum ve kaygan olması nedeniyle sabah erken saatlerinde olaya müdahale edebildi.

Dere yatağına düşen kamyonun sürücüsünün uçurumda kalan cesedi Suşehri Jandarma ve Suşehri Belediye itfaiye ekiplerinin büyük uğraşları soncunda yaklaşık 2 saatte alınabildi.

Olay yerine gelen Suşehri Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonucunda hayatını kaybeden kamyon sürücüsü Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kömür yüklü kamyon virajı alamayarak dere yatağına uçtu
Kömür yüklü kamyon virajı alamayarak dere yatağına uçtu