Kömür yüklü TIR alev aldı: Tünel 2 saat ulaşıma kapandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Muzaffer Taş idaresindeki plakası öğrenilemeyen kömür yüklü kamyon, tünel içerisinde seyir halindeyken alev aldı.

Diğer sürücülerin uyarısı ile kamyon şoförü Taş, tünel içerisinde durdurduğu aracından indi. Alevlerin kömüre sıçramasıyla büyüyen yangında kamyon kısa sürede ateş topuna dönüştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN 2 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgeye gelen 8 itfaiye aracı ile 2 saatlik bir çalışma sonucu söndürüldü.

Yangına ilk müdahale esnasında ismi öğrenilemeyen 1 kişi dumandan etkilenerek Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay nedeniyle tünel ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Görevliler, tünele uzak bölgede araçları bekletti. Araç yangın ihbarı ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

2 SAAT SONRA ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma işlemleri ve yoğun dumanın tahliye edilmesinin ardından tünelin Gölbaşı-Malatya istikameti yaklaşık 2 saat sonra trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.