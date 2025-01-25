Kömür yüklü TIR yandı

TIR yangını, TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna’dan Irak’a kömür taşıyan Zafer P. yönetimindeki 27 AFE 699 plakalı kömür yüklü TIR'ın, dorse ile kabinin arasındaki bağlantı kabloları alev aldı.

Kısa sürede hem tırın kabinini hem de dorseyi alevler sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.

Alev alev yanan TIR'ın kabini küle döndü. Ekiplerin kömür yüklü dorsede soğutma çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri ve karayolları ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.