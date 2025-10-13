Konak Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlükleri, kaçak moloza karşı güçlerini birleştirdi. Tadilat sırasında ortaya çıkan molozların sokaklara, boş arazilere veya çöp konteynerlerinin yanına atılmasıyla oluşan çevre kirliliğinin, toplum sağlığını tehlikeye atması ve kent estetiğini bozması nedeniyle, denetimler sıklaştırıldı. Ayrıca Konaklıların ev ve iş yeri tadilatı sırasında çıkan molozu belediyeye bildirmesi ve molozun sağlıklı bir şekilde alınabilmesi için sosyal medya üzerinden duyurular yapılıyor.

“Temiz ve düzenli bir Konak hepimizin hakkı”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, moloz atımının bildirilmesi için belediyenin mobil hattı, resmi web sitesi ve iletişim hattının devrede olduğunu hatırlatarak, Konaklı komşularını iş birliğine davet etti. Başkan Mutlu, “Temiz ve düzenli bir Konak hepimizin hakkı. Sokaklara, boş arazilere, çöp konteynerlerinin yanına gelişigüzel atılan molozlar hem çevreyi kirletiyor, hem sağlığımızı tehdit ediyor. Bu yüzden el birliği içerisinde çalışmalı, Konak’ımıza sahip çıkmalıyız” dedi.

Nasıl başvurulur?

Ev ve iş yeri tadilatlarında ortaya çıkan molozun alınması için Konaklılar, belediyenin mobil uygulaması veya web sitesinde yer alan e-belediye sekmesi üzerinden moloz alım başvurusu ve ödemesini hızla tamamlayabiliyor. Ya da Basmane’de yer alan ana hizmet binasına gelerek Fen İşleri Müdürlüğüne bizzat başvuru yapabiliyor. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler hafta içi 08.30 - 17.30 saatleri arasında 444 35 66 numaralı telefondan Konak Belediyesi’yle iletişime geçebiliyor. Kaçak moloz dökümü yaptığı tespit edilen kişilere ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41/1 maddesi uyarınca cezai işlem uygulanıyor.