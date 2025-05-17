Konak’ta kanlı gece: İşletmeci vuruldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir Konak’ta eğlence mekanı işletmecisi N.A., husumetlileri tarafından vuruldu. Olay sonrası kaçan iki kişi yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi Cumbalı Sokak'ta meydana geldi. Eğlence mekanı işletmecisi N.A. ile husumetli oldukları öne sürülen R.V.(43) ve M.T.A.(50), tartışma başladı. Gerginliği artması üzerine N.A., husumetlileri tarafından tabancayla vuruldu. Karın ve kasık bölgesinden vurulan N.A., kanlar içinde yere yığıldı.

Bölgede devriye gezen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah seslerinin üzerine olay yerine gelirken, şüpheliler kaçtı. Şüphelileri takip eden polis ekipleri, bir kafeye girerek saklanmaya çalışan M.T.A. ile R.V.'yi yakaladı. R.V.'nin üst aramasında 24 santimetre bıçak çıktığı, M.T.A.'nın ise tabanca bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yaralı N.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konak’ta kanlı gece: İşletmeci vuruldu

Konak’ta kanlı gece: İşletmeci vuruldu

Konak’ta kanlı gece: İşletmeci vuruldu

Konak’ta kanlı gece: İşletmeci vuruldu

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