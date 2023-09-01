Konferans Ligi'nde Türk Finali olsun: Emre Kocadağ'dan kura açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ Konferans Ligi'nde kura çekimi sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Konferans Ligi'nde Türk Finali olsun: Emre Kocadağ'dan kura açıklaması

"Fenerbahçe ile Ayasofya Stadyumu'nda Türk finali" oynama konusunda Emre Kocadağ "Ne olacağı belli olmaz. İnşallah yaşanır böyle bir final" ifadelerini kullandı.

Kocadağ şöyle devam etti:

Bizim Konferans Ligi'ndeki takımlardan hiçbir eksiğimiz yok ama şans faktörü de önemli. İnşallah şans yanımızda olur. Finalin oynanacağı yer de çok manidar; Ayasofya Stadyumu. Bir Türk takımının orada olması çok önemli olur. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum.

Maçlarda sıkıntı yaşamazsak, kalitemizi ortaya koyabilirsek burada final oynamak çok zor olmayacaktır bizim için.

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