Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı. Fenerbahçe Avrupa devlerini geride bıraktı

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Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı. Fenerbahçe Avrupa devlerini geride bıraktı
Euro Club Index UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanma ihtimallerini açıkladı.

Grup aşamasının bittiği UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde turnuvayı kazanma oranları açıklandı.

ASTON VILLA FAVORİ
Konferans Ligi'nde şampiyonluk tahmini yapan Euro Club Index'e göre, turnuvanın favorisi %25 ile Aston Villa, İngiliz ekibinin ardından %11 ile Lille ve Real Betis geldi.

FENERBAHÇE 4. SIRADA
Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen temsilcimiz Fenerbahçe ise %9 ile Fiorentina’nın ardından 4. favori olarak görüldü.

FRANKFURT TAKİPTE
Fenerbahçe'yi (%5) ihtimalle Eintracht Frankfurt, Union Saint Gilloise ve Club Brugge takip etti.

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