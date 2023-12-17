Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı. Fenerbahçe Avrupa devlerini geride bıraktı

Grup aşamasının bittiği UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde turnuvayı kazanma oranları açıklandı.

ASTON VILLA FAVORİ

Konferans Ligi'nde şampiyonluk tahmini yapan Euro Club Index'e göre, turnuvanın favorisi %25 ile Aston Villa, İngiliz ekibinin ardından %11 ile Lille ve Real Betis geldi.

FENERBAHÇE 4. SIRADA

Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen temsilcimiz Fenerbahçe ise %9 ile Fiorentina’nın ardından 4. favori olarak görüldü.

FRANKFURT TAKİPTE

Fenerbahçe'yi (%5) ihtimalle Eintracht Frankfurt, Union Saint Gilloise ve Club Brugge takip etti.