Kongo'da isyancı grup sivillere saldırdı: 50 ölü

Kaynak: AA
Kongo'da isyancı grup sivillere saldırdı: 50 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda, isyancı grup sivillere saldırdı. Saldırılar sonucunda en az 50 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda yer alan Kuzey Kivu eyaletinin Beni bölgesinde isyancı grup üyeleri Demokratik İttifak Güçleri (ADF) sivillere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar esnasında birçok ev yağmalanıp ateşe verilirken en az 50 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Saldırının ardından, güvenlik güçleri bölgede operasyon düzenledi. Uganda ve KDC’de 1990’ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle kuruldu.

2014 yılından beri, ADF’nin gerçekleştirdiği saldırılarda binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği iletiliyor.

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