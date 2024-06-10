Kongo'da isyancı grup sivillere saldırdı: 50 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda yer alan Kuzey Kivu eyaletinin Beni bölgesinde isyancı grup üyeleri Demokratik İttifak Güçleri (ADF) sivillere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar esnasında birçok ev yağmalanıp ateşe verilirken en az 50 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Saldırının ardından, güvenlik güçleri bölgede operasyon düzenledi. Uganda ve KDC’de 1990’ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle kuruldu.

2014 yılından beri, ADF’nin gerçekleştirdiği saldırılarda binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği iletiliyor.