Kongo'da sel felaketi. 100 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Kinsaşa'da iki gündür etkili olan şiddetli yağışların ardından seller ve toprak kaymaları meydana geldi. Yaşanan felakette şu ana kadar en az 100 kişi yaşamını yitirdi.

Başbakan Jean Michel Sama Lukonde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

euronews'un haberine göre, Kongo Nehri eteklerinde balıkçı köyü olarak kurulan ve daha sonra büyüyerek genişleyen Kinşasa, 15 milyona ulaşan nüfusuyla Afrika’nın en büyük kentlerinden biri olarak gösteriliyor.