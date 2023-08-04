Kongre baskını nedeniyle yargılanan Trump, Yüksek Mahkeme'yi müdahaleye çağırdı

Son beş ayda aleyhindeki suçlamalar dolayısıyla üç kez hakim karşısına çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'yi karşı karşıya olduğu davalarla ilgili müdahaleye çağırdı.

KAYNAK: AA
Kongre baskını nedeniyle yargılanan Trump, Yüksek Mahkeme'yi müdahaleye çağırdı

Trump, kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, "siyasi rakibim" dediği ABD Başkanı Joe Biden ve Adalet Bakanlığına yüklendi.

Kendisine karşı başlatılan yasal sürecin hem zaman hem de para açısından maliyete neden olduğunu kaydeden Trump reklam ve mitinglere harcayabileceği kaynakları "radikal solcu haydutlarla" mücadele etmek için harcamak zorunda kalacağını belirtti.

Trump, anketlerde önde olduğunu ancak eşit şartlar altında yarışmadığını savunarak "Bu, seçimlere müdahaledir ve Yüksek Mahkeme bu konuya el atmalıdır" ifadesini kullandı.

TRUMP DÜN KONGRE BASKINI SUÇLAMALARI NEDENİYLE MAHKEMEYE ÇIKTI

Eski ABD Başkanı Trump, dün 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili Washington DC'de mahkemeye çıkmıştı.

"ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs", "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamalarını reddeden Trump suçlanmasının "seçimlere müdahale" ve "cadı avı" olduğunu söylüyor.

GİZLİ BELGE DAVASI

Trump 13 Haziran'da Miami'de mahkemeye çıkmış, başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemeye yönelik 37 suçlamayı reddetmişti. Trump'a, 27 Temmuz'da yardımcısı ve çalışanlarına Mar-a-Lago'daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kamerası görüntülerini silmeleri talimatını verdiği iddiası dahil ilave üç suçlama yöneltilmişti.

BİR KADINA SUS PAYI ÖDEDİĞİNE DAİR SUÇLAMALAR

Daha önce de 2016 Başkanlık Seçimi sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle de Trump 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Trump aleyhinde Georgia eyaletinde 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunma girişimi iddiasıyla ilgili dördüncü bir iddianamenin daha bu ay içinde duyurulması bekleniyor.

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