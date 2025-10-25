Fenerbahçe Kulübü'nde Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirildi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen kurulda daha önce tartışılan maddeler oy çokluğuyla kabul edildi.

MADDELER KABUL EDİLDİ

4. MADDE OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Fenerbahçe'de yönetime yetki verilen 4. madde: Kulübümüzün gayrimenkul portföyünü genişletmek için gerek kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekse üçüncü kişilerden gerçekleştirilecek her türlü gayrimenkul edinimini amaçlamaktadır.

5. MADDE OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Fenerbahçe'de yönetime yetki verilen 5. madde: Gerçekleştirilecek proje ile elde edilecek gelir ile öncelikli olarak Bankalar Birliği'nden çıkılması, akabinde geriye kalan gelir ve tesis ile altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

6. MADDE OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Fenerbahçe'de yönetime yetki verilen 6. madde: Bu madde ile başta Ülker Sports Arena ve Etkinlik Salonu olmak üzere ilgili gayri menkullerin kiralanması ile öncelikli olarak giderlerin karşılanması, akabinde gelir yaratılması amaçlanmaktadır.

7. MADDE OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Fenerbahçe'de yönetime yetki verilen 7. madde: Bu madde ile öncelikli olarak stadyumumuzun güçlendirilmesi, Dereağzı Tesisleri'nin ve Maltepe'deki futbol akademisinin irfifak haklarının alınması ile yeni gerçekleştirilecek plan ve projelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

8. VE SON MADDE DE OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Fenerbahçe'de yönetime yetki verilen 8. madde: Gerek yeni finansman sağlamak gerekse öncelikli olarak kongre üyelerimiz ve bunlarla birlikte taraftarlarımız için hizmet sunacak şirketlerin kurulması amaçlanmaktadır. Ayrıca bugüne kadar atıl kalmış şirketlerle ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması ve aksiyonların alınabilmesi için bu maddeye ihtiyaç duyulmaktadır.