Konkordatoda rekor kırılan 2024'te 132 şirket iflas etti

Şirketlerin finansmana eri­şim sorunları, sıkı para po­litikası, artan işçi maliyet­leri, döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle konkordato başvuruları, kasım ayında 2019 verilerini yakalaya­rak aralık ayındaki verilerle bir­likte zirveye ulaştı.

2024 yılında Türkiye genelinde konkordato başvurularında önemli bir artış yaşandı. Yılın Kasım ayında 1.387 başvuru ile 2019 yılındaki en yüksek rakam geride bırakıldı. 2024 sonu ise toplamda 1.723 konkordato başvurusu yapıldı. Bu sayı, tarihteki en yüksek rakam olarak kaydedildi.

TEKSTİL SEKTÖRÜ, KONKORDATO BAŞVURULARINDA BAŞI ÇEKTİ

2024 yılında en fazla konkordato başvurusu yapılan sektör tekstil oldu. Özellikle üretim ve finansman faaliyetlerinde bozulmalar yaşayan tekstil sektörü, ekonomik zorluklarla mücadele eden şirketlerin başını çekti. 2018’den itibaren en riskli sektörler arasında inşaat, tekstil ve gıda öne çıkarken, en riskli iller ise İstanbul, Ankara ve Kocaeli olarak belirlendi.

Veri platformu konkordatotakip.com'a göre, konkordato başvuru süreçlerinin uzunluğu dikkat çekti. Geçici mühlet başlangıcından iflas kararına kadar ortalama 423 gün, ret kararının verilmesi ise 473 gün sürdü. Tasdik kararı verilen konkordato başvurularının ise ortalama süresi 700 günü buluyor.

ARALIK AYINDA 827 KONKORDATO BAŞVURUSU VE 132 İFLAS KARARI

Aralık ayında kesin mühlet verilen dosya sayısı 144 olurken, yıl boyunca bu sayı 827’ye ulaştı. Aynı dönemde 89 konkordato başvurusu reddedildi, toplamda ise 701 başvuru reddedilmiş oldu. Aralık ayında iflas kararı verilen dosya sayısı 24 iken, yıl genelinde 132 şirket iflas etti.

Konkordato süreçlerinde, mahkemeler Aralık ayında 10 şirketin konkordato kararını tasdik ederken, yıl boyunca 114 şirket bu karar ile rahat bir nefes aldı.

TCMB’DEN KONKORDATO ANALİZİ: RİSKLİ FİRMALAR ARTYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz eylül ayında yayımladığı "Konkordato Gelişmelerine Yakından Bir Bakış" başlıklı analizde, 2024’teki konkordato başvurularının, parasal sıkılaştırma öncesinde de ekonominin riskli kategorisindeki firmalardan geldiğini belirtti. TCMB’nin verilerine göre, konkordato başvurusu yapan firmaların genel borçluluk oranı diğer firmalara göre oldukça yüksek, likidite seviyeleri ise belirgin şekilde daha düşük. Bu firmaların ticari borçlarının toplam varlıklara oranı %36 iken, diğer firmalarda bu oran %11 seviyelerinde bulunuyor.

GEÇEN YIL KONKORDATO İLAN EDEN ŞİRKETLER

2024 yılı boyunca konkordato ilan eden bazı büyük firmalar ve markalar şunlar: