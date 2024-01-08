Konkordatoya başvuran şirket sayısı 519’a çıktı. Batmaktan kurtulurlar mı?

Zorlu finansal koşullar aşamasında konkordatoya başvuran şirket sayısı 519’a çıkarken, tasfiyeler de yüzde 28 arttı.

İşletmeler için maliyet koşullarının arttığı finansmana erişimin zorlandığı 2023 yılından “hasarlı” çıktı. 2023 yılı iflas ertelemelerinin kaldırıldığı 2018 ve 20192da ki konkordato fırtınası’nın ardından 519 başvuru ile rekorun kırıldığı yıl oldu.

Geçtiğimiz yılın 11 ayında yaklaşık 20 bin firma kepenk indirirken, tasfiyeler de yüzde 27,5 arttı.

Geçen yılın ocak-kasım döneminde, kapanan şirket sayısı yüzde 7,2 artarak 19 bin 931’e dayanırken, tasfiye başvurusunda bulunan şirket sayısı 24 bini geçti.

Konkordatotakip.com’un Basın İlan Kurumu istatistiklerinden alınan bilgiler kapsamında, geçen senenin tamamında konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 519 adet olurken, kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı ise 352 oldu.

Geçen sene 408 firma için konkordato reddi, 65 firma için de iflas kararı verildi. Mahkemenin verdiği geçici mühlet kararı, konkordato için ilk başvuru olduğunu ifade ediyor.

İflas ertelemenin kaldırıldığı 2018 senesinde konkordato geçici mühlet kararı sayısı 1384 iken, 2019’da 1391, 2020’de 419, 2021’de 451, 2022 senesinde ise 404 olarak gerçekleşmişti.

Verilere göre, geçen yılın en riskli sektörleri olarak inşaat ve tekstil olarak gösteriliyordu.

Bu kapsamda konkordato başvurularında 45 dosya ile inşaat sektörü ilk sırada yer alırken, onu 43 dosya ile tekstil oldu. Diğer yandan 2018 yılından beri en fazla konkordato kesin mühlet kararı verilen sektör 379 firma ile inşaat yer alırken, 194 firma ile tekstil, 71’er firma ile akaryakıt ve giyim olarak liste devam etti.

Sektörün temsilcileri konkordato sürecinin yaklaşık 3 milyon TL civarında bir tutarı olduğunu ve bu rakamın caydırıcı derece yüksek olduğunu belirtirken, çoğu firmanın bu yükün altına girmeye cesaret edemediğini belirterek yerine şirket kapanışı, tasfiye, tabela değişikliği gibi alternatiflere başvurduğunu belirtiyor.

Yüksek maliyetlere karşın bu sene konkordatoların sayıca daha da artacağına işaret eden kaynaklar, firmalar için finansman kanallarında iyileşme olmaması halinde konkordato seçeneğinin masada kalmaya devam edeceğine dikkat çekiyor.

19 BİN 931 FİRMA KEPENK İNDİRDİ

Geçtiğimiz yıl sadece konkordatolarda artış değil, şirket kapanışları ve tasfiyeleride artış gösterdi.

TOBB’un her ay açıkladığı Kurulan- Kapanan Şirket İstatistikleri’ne göre, geçen senenin 11 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 7,3 azalırken, bu dönemde kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artarak 19 bin 931’e ulaştı.

Bu bilgiler dahilinde, Ocak-Kasım 2023 senesinde kurulan şahıs firması sayısı yüzde 24,9 düşerken, kapanan şahıs firması sayısı yüzde 44 arttı. İstatistiklere göre, söz konusu dönemde kurulan 17 bin 744 şahıs firmasına karşın, 28 bin 896 şahıs firması kapandı.

Diğer yandan kapanan şirketlerin faaliyet alanları incelendiğinde ilk sırada “toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerinin onarımı” yer aldı.

ARALARINDA ÖNEMLİ ŞİRKETLER VAR

Konkordato sürecini başlatan firmalar arasında önemli işletmelerde bulunuyor.

Dünya çapında ün kazanan Emek Kumaş için, 29 Eylül’de geçici mühlet kararı verildi. Firmanın ‘nakit döngüsündeki sorunlar çözülemez hale geldiği’ sebebiyle konkordatoya başvurduğu öğrenildi.

Bir diğer önemli firma ise enerji sektöründen yer alıyor. enerji sektöründe önemli portföye ulaşan Göktekin Enerji de geçen yıl konkordato başvurusunda bulundu.

Yılın en dikkat çeken piyasaları şaşırtan konkordato başvurusu ise 2023 senesinin son günlerinde Forum AVM’lerden geldi. Aralarında Marmara Forum ve Forum İstanbul’un da olduğu 9 AVM için konkordato geçici mühlet kararı verilirken, 9 AVM’nin toplam borcunun 600 milyon Euro civarında olduğu söyleniyor.