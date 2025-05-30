Konser yolunda çevirmeye takıldı! Ferhat Göçer’in mini şovu yürekleri ısıttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer konser yolunda jandarma çevirmesine takıldı. Ünlü isim Jandarmalarla birlikte “Yaylalar” türküsünü söyleyip çektiği video sosyal medyada hızla yayıldı.

Kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, konser yolunda jandarmanın çevirmesine yakalandı. Göçer’in jandarma ile birlikte şarkı söyleyerek paylaştığı anlar viral oldu.

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JANDARMAYLA BİRLİKTE SÖYLEDİ

Konser yolunda jandarma çevirmesine takılan ünlü isim o anları adeta müzik şölenine çevirdi. O anları kaydeden Ferhat Göçer, videoyu sosyal medya üzerinden 'Çevirmeden yırtma taktiği…' notu ile yayınladı.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ferhat Göçer'in mini konser niteliğindeki bu videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Bu anlara; 'çok güzel', 'harika ne güzel bir duygu', 'insan izlerken gülümsüyor', 'bu işte bu' gibi yorumlar yapıldı.

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