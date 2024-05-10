Konsere giden gençlere bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde Doğupark Amfi Tiyatrosunda düzenlenecek rapçi Motive'nin konserine giden Alper E. ve Burak Ö. konser alanına yakın bir yerde bıçak ve tornavidalı saldırıya uğradı.

Kanlar içinde kalan Alper E. ve Burak Ö., olay yeyrine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan gençlerin yanında yer alan arkadaşları ise parkın içinde tanımadıkları şahısların, "Niye selam vermediniz" diyerek kendilerine saldırdıklarını söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.