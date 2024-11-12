Konserlerini tek tek iptal etti! Usta sanatçı Selda Bağcan'ın son hali korkuttu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konserlerini tek tek iptal etti! Usta sanatçı Selda Bağcan'ın son hali korkuttu

Usta sanatçı Selda Bağcan geçirdiği hastalık yüzünden zor günler yaşıyor. Avrupa turnesini iptal etmek zorunda kalan Bağcan'ın son görüntüsü hayranlarını üzdü.

Kaptığı virüs nedeniyle zor günler geçiren Selda Bağcan, doktorunun tavsiyesiyle konserlerini iptal etmek zorunda kaldı. Hasta yatağında paylaşım yapan Bağcan konserlerini ertelediğini duyurdu.

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DOKTORLAR SEYAHATİNE İZİN VERMEDİ

Selda Bağcan paylaşımında “Sevgili dostlar Amerika konserlerime çok istediğim halde gelemiyorum. Çünkü bir virüs kapmışım, geçici bir rahatsızlık. Fakat doktorlar seyahatime izin vermedi. Bu nedenle konserleri hazırlayan Gürkan Us ve sizlerden özür mü dileyeyim bilmiyorum, hastalık bu çünkü. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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Instagram hesabından yayınladığı bir video ile hayranlarından özür dileyen Bağcan, "En kısa zamanda telafi edeceğim" dedi.

BİTKİN HALİ KORKUTTU

Selda Bağcan'ın bitkin hali hayranlarını üzdü. Usta sanatçıya paylaşımı sonrası "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

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