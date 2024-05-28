Konsolosluk görevlisi 6 aydır Suudi Arabistan'da tutuklu iddiası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konsolosluk görevlisi 6 aydır Suudi Arabistan'da tutuklu iddiası

Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir konsolosluk görevlisinin 6 aydır Suudi Arabistan'da tutuklu bulunduğunu ileri sürdü.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Kocali Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu gündem olacak bir iddiada bulundu.

Gergerlioğlu, İsam Alibey isimli konsolosluk çalışanının 6 aydır Suudi Arabistan tarafından tutuklu bulunduğunu ileri sürdü.

Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu konuyu Meclis’e taşıyarak TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a soru önergesi yönelten Gergerlioğlu, kendisine iletilen bilgide "İsam Alibey isimli Suudi Arabistan Cidde Konsolosuluk görevlisi, Suudi Arabistan devleti tarafından 6 aydır tutuklu bulunmaktadır" ifadelerinin yer aldığını aktardı.

Fidan'a 6 soru soran Gergerlioğlu'nun, verdiği önergede yer alan sorular şöyle:

İsam Alibey'in Suudi Arabistan'da tutuklu olduğu iddiası doğru mudur?

İsam Alibey'in tutuklanma gerekçesi nedir?

Türkiye'nin İsam Alibey'in durumuyla ilgili olarak Suudi Arabistan makamları nezdinde yaptığı girişimler oldu mu? Olduysa, bu girişimler ne şekilde gerçekleştirilmiştir?

İsam Alibey'in sağlık durumuyla ilgili olarak alınan bilgiler var mıdır? Sağlık durumu hakkında bilgi almak için yapılan talepler sonuç vermiş midir?

İsam Alibey'e ne zaman bir avukat atanmıştır? Avukat atama süreci nasıl işlemiştir?

Türkiye'nin, İsam Alibey'in adil yargılanma hakkının sağlanması ve serbest bırakılması için ileriye dönük planları bulunmakta mıdır?

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