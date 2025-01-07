Kontağı çeviren yanıyor. Araç alırken bin kere düşünün

Alım gücü her geçen gün düşen Türk insanı yarı aç yarı tok yaşarken, "Onun arabası var" şarkısını dinleyip satın aldığı aracıyla gideceği yerlerin hayalini kuruyor. Umut fakirin ekmeği sözü adeta ilk kez araç sahibi olmak isteyenler için söylenmiş.

İkinci el de olsa araç alan ama aracını 1 metre bile kullanmayacakların otomobiline ne kadar masraf edeceği hesaplandı. İlk olarak araca trafik sigortası yaptırmak zorundasınız. Bu sigorta en düşük 5 bin 433 lira ile en yüksek ise 34 bin 556 TL.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ise aracınız yaşına ve motor gücüne göre değişiyor. 499 TL ile 17 bin 866 lira arasında bir tutarla karşı karşıya kalıyorsunuz.

Park ettiğiniz aracınızı otoparka çektirmez ve yol kenarına bırakırsanız bir ihbarla hatalı parktan ceza yiyebilirsiniz. Otopark ücretleri ise aylık 2 bin ile 4 bin TL arasında değişiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI UÇTU

Ben bu aracı park etmek için değil bir yerlere gitmek için kullanacağım diyorsanız o zaman yandınız. Aracınız benzinli ve 45 litrelik deposu varsa benzinciye fulle dediğiniz zaman cebinizden çıkacak tutar 2 bin 443 lira 50 kuruş. Komşu ziyaretlerinde de kullanacaksınız ayda 2 depo yakmanız içten bile değil.

Yapılacak zamlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmek 47 lira 50 kuruş olacak. Ama şehir dışına çıkacağım derseniz Osmangazi Köprüsü 798 TL, Çanakkale Köprüsü 842 TL.

En ucuz otoyol ücreti ise 100 TL'den başlıyor. Fiyat mesafeye göre katlanıyor. Bir de bunun dönüşünü hesap etmelisiniz.

Ayrıcı bu soğuk havalarda antifriz koymalısınız. 3 litresi ortalama 300 TL. 3 litre yağın fiyatı ise 500 TL. Kaliteli ürünlerin fiyatı çok daha yüksek. Bun fiyatlara, lastik, benzin ya da mazot filtresi, hava filtresi, dahil değil.