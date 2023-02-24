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Konteyner evlerin fiyatı belli oldu. Kapanın elinde kalıyor

Malatya'yı da vuran depremlerden sonra konteyner evlere ilgi arttı. Fiyatları 65 ila 130 bin TL arasında değişen konteyner evler yok satıyor. 

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 16:00
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Konteyner evlerin fiyatı belli oldu. Kapanın elinde kalıyor

Konteyner evlerin fiyatı belli oldu. Kapanın elinde kalıyor
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İHA'nın haberine göre, 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin etkilediği 11 ilden biri olan Malatya’da konteyner ev ve prefabrik yapılara ilgi arttı.

Üç binden fazla binanın yıkıldığı yaklaşık 43 bin dolayında yapının da hasar aldığı kent tarihinde görülmemiş büyüklükte bir yıkımın yaşandığı Malatya’da vatandaşların barınma da öncelikli tercihi olan konteyner ev ve prefabrik yapılar yok satıyor.

Fiyatları 65 ila 130 bin TL arasında değişen konteyner evlere talebin fazla olması nedeniyle siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini aktaran konteyner ev ve prefabrik yapı üreticisi Deniz İnce, konteyner evlerin çadırlara göre daha sağlıklı olduğu için taleplerin yoğun olduğunu söyledi.

“ÜRETİM MALATYA'DA”

Özsan Sanayi Sitesi’nde üretim yaptıklarını aktaran İnce, ”Konteyner evlere yoğun ilgi var siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Konteyner evler çadırlara göre daha sıcak ve sağlıklı olduğu için talep artıyor. Bizde fiyatlar konusunda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şantiye tipi konteynerler 60-65 bin TL aralığında başlıyor, içerisinde tuvaleti, banyosu, mutfak dolabı olan konteynerlerin ise fiyatları 80-85 bin TL bandında işlem görüyor. İsteğe göre her büyüklükte yapılar hazırlayabiliyoruz” dedi.

“SATIŞLARIMIZI DEPREM UÇURDU"

KDV oranlarında değişikliğe gidilen yeni düzenlemeyle ürünlerde indirime gittiklerini aktaran İnce, ”Depremde sonra konteyner yapılara ilgili çok fazla arttı. KDV oranlarının düşmesiyle birlikte bir çok üründe de indirime gittik. Halkımız internette 25-30 bin TL civarında fiyatlar görüyor. Firmalar nakliye ücretini gönderin biz ürünü gönderelim diyor paralar gönderiliyor ama ortada ürün olmuyor bu noktada vatandaşlarımızı uyarıyoruz ama tüketiciyi kandırmayı iyi başarıyorlar“ ifadelerini kullandı.

160 ila 170 bin TL’ye kadar çeşitlikte ürün siparişleri aldıklarına kaydeden İnce yaşam standartları arttıkça fiyatların arttığını söyledi.

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