Kontrolden çıkan araç bir motosiklete ve kaldırımda oturanlara çarptı: 1 ölü

Kazada 50 yaşındaki Suriye uyruklu Ramazan Şerif'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Ekrem Çetin Mahallesi'nde gerçeklişti. Kent merkezine hareket eden H.İ.Ö. yönetimindeki otomobil, Haluk Timurtaş Caddesi üzerinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı ve yol kenarında park eden motosiklet ile kaldırımda oturan Ramazan Şerif’e çarptı. Kazaya şahit olanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde evinin önünde kaldırımda oturan Ramazan Şerif’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosikletin yanında duran Ç.H.E. ve E.H.E. ise ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.