Kontrolden çıkan araç bir motosiklete ve kaldırımda oturanlara çarptı: 1 ölü

Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan araç bir motosiklete ve kaldırımda oturanlara çarptı: 1 ölü
Kilis'te bir motosiklete ve kaldırımda oturanlara çarpan araç bir kişinin ölümüne 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kazada 50 yaşındaki Suriye uyruklu Ramazan Şerif'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Ekrem Çetin Mahallesi'nde gerçeklişti. Kent merkezine hareket eden H.İ.Ö. yönetimindeki otomobil, Haluk Timurtaş Caddesi üzerinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı ve yol kenarında park eden motosiklet ile kaldırımda oturan Ramazan Şerif’e çarptı. Kazaya şahit olanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde evinin önünde kaldırımda oturan Ramazan Şerif’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosikletin yanında duran Ç.H.E. ve E.H.E. ise ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

İlgili Haberler
Başakşehir’de 2 kişi beton bloğun altında kaldı
Başakşehir’de 2 kişi beton bloğun altında kaldı
Tepki çeken sosyal medya platformu: TikTok
Tepki çeken sosyal medya platformu: TikTok
Kediye çarpmamak için kaza yaptı
Kediye çarpmamak için kaza yaptı
Edremit'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı
Edremit'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı
Alaçatı Ot Festivali'nde 135 sürücüye 309 bin 821 lira ceza kesildi
Alaçatı Ot Festivali'nde 135 sürücüye 309 bin 821 lira ceza kesildi
Çay içen sincap sosyal medyayı salladı!
Çay içen sincap sosyal medyayı salladı!
Çanakkale’de 17 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’de 17 kaçak göçmen yakalandı
Son Haberler
Kartal'da trafik magandası iki kadını taciz etti Video
Kartal'da trafik magandası iki kadını taciz etti
Başakşehir’de 2 kişi beton bloğun altında kaldı Yerel Haberler
Başakşehir’de 2 kişi beton bloğun altında kaldı
Papağan kendi tüylerini koparıp sahibinin saçlarını süsledi Video
Papağan kendi tüylerini koparıp sahibinin saçlarını süsledi
Galatasaray'ın Süper Kupa planı ortaya çıktı. Fenerbahçeliler çıldıracak Spor
Galatasaray'ın Süper Kupa planı ortaya çıktı. Fenerbahçeliler çıldıracak
Bursa'da trafikte şahin sürprizi: Araç üstüne kondu! Video
Bursa'da trafikte şahin sürprizi: Araç üstüne kondu!
Eşini ve çocukların rehin alan firari hükümlü operasyonla yakalandı Gündem
Eşini ve çocukların rehin alan firari hükümlü operasyonla yakalandı
Çarpanak Adası'ndaki renk cümbüşü büyüledi Video
Çarpanak Adası'ndaki renk cümbüşü büyüledi