Kontrolden çıkan araç devrildi

Meydana gelen kaza, öğle saatlerinde Pütürge-Doğanyol yolu Bakımlı Mahallesi'nde mevkiinde yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında, H.H.Ö. (55) hakimiyetindeki 44 AFM 758 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün kontrolden çıkarak bahçelik alana devrildi.

Meydana gelen kazada, araçta sıkışan sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekip çalışmalarının ardından bulunduğu yerden çıkarılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.