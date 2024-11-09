Kontrolden çıkan araç gecekonduya daldı: Biri bebek 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan araç gecekonduya daldı: Biri bebek 3 yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, kontrolden çıkan bir araç bir eve çarptı. Kazada, araçtaki 2 kişi ile evdeki 9 aylık bir bebek yaralandı.

Olay, Hüsnü Karakaş Mahallesi 3608 Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 BBT 486 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerindeki tek katlı müstakil bir evin salonunun duvarına çarptı.

aw325902-09.jpg

Çarpma anında, evde akrabalarına ziyarete gelen yabancı uyruklu Eva Sevhan, 9 aylık bebeğini koltukta uyutuyordu. Kazanın etkisiyle, evin duvarından düşen tuğlalar bebeğin üzerine düştü.

Kazayı gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, araç içindeki 2 yaralıyı ve tuğla parçalarının üzerine düşen 9 aylık bebeği hastaneye kaldırdı. Bebeği yaralanan anne Eva Sevhan ise baygınlık geçirdikten sonra kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

aw325902-03.jpg

Mahalle sakini Metin Er, kazayı anlatarak, "Bir ses duyduk ve dışarı çıktık, aracın eve çarptığını gördük. Küçük kızın üzerine taşlar düşmüştü, kafasında yaralar vardı. Annesi kızını o halde görünce fenalaştı. Ambulansla yaralıları hastaneye götürdüler. Yetkililerden bu yola kasis yapılmasını istiyoruz, yoksa başka kazalar da olabilir," dedi. Mahalle sakinleri, yolda kasis yapılmasını talep etti.

Son Haberler
Sayın Bahçeli’den ihtimal içeren ‘…-se; …-sa’lı ifadeler
Sayın Bahçeli’den ihtimal içeren ‘…-se; …-sa’lı ifadeler
Sana söz veriyoruz Ata’m…
Sana söz veriyoruz Ata’m…
Boğazımızdaki o düğüm
Boğazımızdaki o düğüm
Ülkeleri örgütler değil yönetenlerin hatası böler
Ülkeleri örgütler değil yönetenlerin hatası böler
Hedefimiz belli
Hedefimiz belli