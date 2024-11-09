Kontrolden çıkan araç gecekonduya daldı: Biri bebek 3 yaralı

Olay, Hüsnü Karakaş Mahallesi 3608 Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 BBT 486 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerindeki tek katlı müstakil bir evin salonunun duvarına çarptı.

Çarpma anında, evde akrabalarına ziyarete gelen yabancı uyruklu Eva Sevhan, 9 aylık bebeğini koltukta uyutuyordu. Kazanın etkisiyle, evin duvarından düşen tuğlalar bebeğin üzerine düştü.

Kazayı gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, araç içindeki 2 yaralıyı ve tuğla parçalarının üzerine düşen 9 aylık bebeği hastaneye kaldırdı. Bebeği yaralanan anne Eva Sevhan ise baygınlık geçirdikten sonra kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Mahalle sakini Metin Er, kazayı anlatarak, "Bir ses duyduk ve dışarı çıktık, aracın eve çarptığını gördük. Küçük kızın üzerine taşlar düşmüştü, kafasında yaralar vardı. Annesi kızını o halde görünce fenalaştı. Ambulansla yaralıları hastaneye götürdüler. Yetkililerden bu yola kasis yapılmasını istiyoruz, yoksa başka kazalar da olabilir," dedi. Mahalle sakinleri, yolda kasis yapılmasını talep etti.