Kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı

Kozlu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 67 EN 135 plakalı panelvan araç, kontrolden çıkarak önce bir duvara çarptı, ardından dere yatağının kenarındaki demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 3 kişiden biri yaralandı.

SAĞLIK VE EMNİYET EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.