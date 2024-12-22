Kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde akşam saatlerinde kontrolden çıkan bir araç kazaya neden oldu. Kazada araçta bulunan 3 kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.

Kozlu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 67 EN 135 plakalı panelvan araç, kontrolden çıkarak önce bir duvara çarptı, ardından dere yatağının kenarındaki demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 3 kişiden biri yaralandı.

SAĞLIK VE EMNİYET EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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