Kontrolden çıkan araç otomobile çarpıp alev aldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan araç otomobile çarpıp alev aldı. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan araç otomobile çarpıp alev aldı

Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi geçişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, T.A. idaresindeki 01 BJK 58 plakalı otomobil sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde M.K. idaresindeki SF-447-P Hollanda plakalı otomobile çarptı.

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Çarpmanın savrulan otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan inen sürücünün ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerince yapılan müdahalede otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale geldi. Kazadan dolayı, yol da bir süreliğine trafiğe kapandı.

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Küle dönen otomobilin kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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