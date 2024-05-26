Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Emirdağ ilçesi Yüreğil Köyü Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, K.K. kontrolündeki otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil, yol kenarında bulunan şarampole yuvarlanırken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve H.K., E.S.K. ve H.B.K. isimli şahıslar yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil vinç yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay ile ilgili inceleme başlattığı belirtildi.