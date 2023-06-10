Kontrolden çıkan beton mikseri 6 araca çarparak durdu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkan beton mikseri, park halindeki 6 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde beton mikserinin hızla yokuş aşağı geldiği ve çarptığı araçlar görülüyor.

Kontrolden çıkan beton mikseri 6 araca çarparak durdu

(İHA) Balıkesir'de yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkan beton mikseri, park halindeki 3 hafif ticari araca ve 3 otomobile çarptı.

Altıeylül ilçesi Sütlüce Mahallesinde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 AIL 311 plakalı beton mikseri, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızla inmeye başladı.

Bir hafif ticari araç sürücüsünün, geri manevra yaparak evlerin önündeki boş yere park ettiği sırada gelen beton mikseri, büyük bir gürültüyle buna ve yanındaki araçlara çarparak durabildi.

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KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sokakta yürüyen bir kişi, üzerine doğru gelen beton mikserini görüp son anda uzaklaşarak altında kaçarak, kurtuldu.

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, hafif ticari araç sürücüsünün geri manevrayla park ettiği, beton mikserinin hızla yokuş aşağı geldiği, yayanın bunu görüp uzaklaşmasının ardından tırın 3 hafif ticari araca ve 3 otomobile çarptığı görülüyor.

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