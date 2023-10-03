Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı

İstanbul TEM Otoyolu Dudullu mevkii Edirne istikametinde saat 06.00 sıralarında seyir halindeki meyve yüklü 17 RR 422 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu kamyonet sürücüsü İlhan Utanç hafif şekilde yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalelerden sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde yoğunluk oluştu. Olay yerine gelen vinç yardımıyla kamyonetin kaldırılmasıyla TEM Otoyolu'nda trafik yeniden normale döndü.