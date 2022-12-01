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Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı

Van'da sis ve aşırı buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kamyonete arkasından gelen otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 15:07
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Kontrolden çıkan kamyonete otomobil arkadan çarptı

Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı
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Van'ın Özalp ilçesinde sis ve buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan kamyonete otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde ilçenin Bağrıaçık Mahallesi yakınında meydana geldi.

Sis ve aşırı buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 65 HD 729 plakalı kamyonete arkasından gelen ve plakası bilinmeyen N.D. yönetiminde otomobil çarptı. Kazada yaralanan sürücü N.D. Özalp Devlet Hastanesi kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

 

(Kaynak: İHA)

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