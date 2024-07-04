Kontrolden çıkan minibüs samanlığa daldı: 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan minibüs samanlığa daldı: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıktığı minibüsün samanlığa dalması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Zorova Mahallesi'nde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs kontrolden çıkarak samanlığa dalarken, kaza sonucu minibüs içerisindeki 5 kişi yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan yaralılar, daha sonra taburcu oldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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