Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. 7 yolcu yaralandı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. 7 yolcu yaralandı

Muğla-Milas Karayolu'nda kontrolden çıkan araç, şarampole yuvalandı. Yaşanan kazada araç içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı.

Muğla-Milas Karayolu Korucuk mevkiinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Yatağan istikametine doğru seyir halinde ilerleyen 29 KA 960 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek minibüsle şarampole yuvarlandı.

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Minibüsün içinde bulunan 7 kişi kazada hafif şekilde yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak 112 ekiplerine teslim etti. Yaralılar, yapılan müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şans eseri kazayı hafif bir şekilde atlatan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

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