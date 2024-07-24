Kontrolden çıkan otomobil bariyeri aşıp yola devrildi

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Tevfik İleri Caddesi'nde saat 23.30 sularında gerçekleşen olayda, Millet Bahçesi'nin otoparkından aşağıya doğru seyir halinde olan 34 GS 1006 plakalı araç, kontrolden çıkarak önce kaldırıma, sonra da bariyerlere çarptı ve bir elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada, araç içerisinde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede kaza yerine ulaşan polis ve itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Araç sürücüsünün ise, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapatılan Tevfik İleri Caddesi, belediye ekiplerinin yaptığı temizlik ve kumlama işlemlerinin ardından tekrar trafiğe açıldı ve trafik akışı normale döndü.