Kontrolden çıkan otomobil beton duvara çarptı. Sürücü yaralandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde D-100 kara yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki beton duvara çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil beton duvara çarptı. Sürücü yaralandı

Kaza, Gerede ilçesi D-100 kara yolunda meydana geldi.

Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, Ankara il sınırında kontrolden çıktı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan hafif ticari araç, yol kenarındaki beton duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü hastaneye götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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