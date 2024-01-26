Kontrolden çıkan otomobil dükkanlara çarptı

Cumhuriyet Caddesi’nde meydana gelen kazada, alkollü olduğu iddia edilen 26 yaşındaki H.K.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Otomobil, cadde üzerinde bulunan 2 dükkana çarparken dükkanlardan birinin camları paramparça oldu.

Polis ve sağlık ekiplerine haber verilirken çevredeki vatandaşlar, caddeye savrulan cam kırıklarını toplamak için seferber oldu. Kaza yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda araç, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Alkollü olduğu iddia edilen H.K., ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Kaza sonucunda ölü ya da yaralı bulunmazken dükkânlarda maddi hasar oluştu. Kaza hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.