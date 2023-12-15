Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine daldı

Kaza, Hürriyet Mahallesinde meydana geldi.

Yasin Aslan yönetimindeki 05 ACP 058 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Bahçedeki ağaçlara çarparak zarar gören otomobilin sürücüsü de yaralandı.

Ev sahipleri bahçelerindeki otomobili görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

