Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak’a uçtu: 3 yaralı

Sivas’ta merkez ilçede yer alan Kayseri Caddesi üzerinde seyreden M.F.K. hakimiyetindeki otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesiyle Kızılırmak’a uçtu.
Kazada sürücü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan M.K. ve M.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.