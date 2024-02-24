Kontrolden çıkan otomobil motosikletli iki çocuğu hayattan kopardı

Muğla’nın Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Ahmet Çukur'un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yaya geçidinden karşıya geçen Bedrihan Arslan’ın kullandığı 48 AOT 885 plakalı motosiklete çarptı.
Kask takmadıkları tespit edilen Arslan ile arkasındaki Mehmet Efe Can, hayatlarını kaybetti, sürücü Çukur ise yaralandı.
2 ÇOCUĞU HAYATTAN KOPARAN ŞOFÖR TUTUKLANDI
Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsü Çukur, tedavisinin tamamlanmasından sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Efe Can, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Bedrihan Arslan ise memleketi Denizli'nin Pamukkale ilçesinde toprağa verildi.