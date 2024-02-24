Kontrolden çıkan otomobil motosikletli iki çocuğu hayattan kopardı

Muğla’da otomobiliyle yaya geçidindeki motosiklete çarpıp, Bedrihan Arslan (14) ile Mehmet Efe Can'ın (13) ölümüne sebep olan sürücü Ahmet Çukur, tutuklandı. Can ve Arslan, memleketlerinde toprağa verildi.