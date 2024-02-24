Kontrolden çıkan otomobil motosikletli iki çocuğu hayattan kopardı

Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan otomobil motosikletli iki çocuğu hayattan kopardı
Muğla’da otomobiliyle yaya geçidindeki motosiklete çarpıp, Bedrihan Arslan (14) ile Mehmet Efe Can'ın (13) ölümüne sebep olan sürücü Ahmet Çukur, tutuklandı. Can ve Arslan, memleketlerinde toprağa verildi.

Muğla’nın Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Ahmet Çukur'un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yaya geçidinden karşıya geçen Bedrihan Arslan’ın kullandığı 48 AOT 885 plakalı motosiklete çarptı.

Kask takmadıkları tespit edilen Arslan ile arkasındaki Mehmet Efe Can, hayatlarını kaybetti, sürücü Çukur ise yaralandı.

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2 ÇOCUĞU HAYATTAN KOPARAN ŞOFÖR TUTUKLANDI

Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsü Çukur, tedavisinin tamamlanmasından sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Efe Can, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Bedrihan Arslan ise memleketi Denizli'nin Pamukkale ilçesinde toprağa verildi.

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