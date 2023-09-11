Kontrolden çıkan otomobil park halindeki ticari araca çarptı

Burdur’da seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki ticari araca çarptı

Kaza Burdur’un Emek mahallesi Şehit Rıza Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde seyir halinde olan Arif K. (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunun 15 NU 868 plakalı ticari araca çarptı.

aw027459-02.jpg

Çarpmanın etkisiyle yolcu koltuğunda oturan Tuğba Ç. (19) kafasını cama çarparak yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

aw027459-03.jpg

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Tuğba Ç. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

aw027459-01.jpg

Tuğba Ç.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öne Çıkanlar
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Son Haberler
Polis ekiplerinin gün boyunca süren takibiyle yakalandı. 5 kez 'dur' ihtarından kaçtı Yaşam
Polis ekiplerinin gün boyunca süren takibiyle yakalandı. 5 kez 'dur' ihtarından kaçtı
Vergi uzmanı Ozan Bingöl Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon liralık ödülünün vergisini hesapladı Ekonomi
Vergi uzmanı Ozan Bingöl Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon liralık ödülünün vergisini hesapladı
Dış cephe kaplamasının içine sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı Yaşam
Dış cephe kaplamasının içine sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
Tarihin en iyisi Novak Djokovic. Nefes kesen şampiyonluk maçını Eren Bozdaş yazdı Spor
Tarihin en iyisi Novak Djokovic. Nefes kesen şampiyonluk maçını Eren Bozdaş yazdı
Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Yaşam
Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Pendik'te metruk binanın çatı katı alev alev yandı Yaşam
Pendik'te metruk binanın çatı katı alev alev yandı