Kontrolden çıkan otomobil takla attı. 1 ölü 2 yaralı

Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan otomobil takla attı. 1 ölü 2 yaralı

Mersin’de takla atan otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Ali Subayır Şafaklı (31) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi ise yaralandı.

Mersin’in Kesecik Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ali Subayır Şafaklı’nın kullandığı 33 PA 650 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü Şafaklı ile yanındaki Ahmet Tekeli ile Metin Tanrıverdi aracın içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Aracın içerisinde sıkışanlar itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ilk incelemelerde sürücü Şafaklı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılar Tekeli ve Tanrıverdi ise yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Tekeli’nin sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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