Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Anne öldü, kızı yaralandı

Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Anne öldü, kızı yaralandı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin takla atarak savrulduğu kazada sürücünün eşi olay yerinden hayatını kaybettiği ağır yaralanan 2 yaşındaki kızı ise hastanede tedaviye alındı.

Kazandan sonra sürücü uzun süre olay yerinden ayrılamadı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorum-Ankara karayolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. Çorum’dan Ankara istikametine giden Muhammet Doğan (27) yönetimindeki 55 ACK 015 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan sürücünün eşi Habibe Doğan’ın (25) hayatını kaybettiği belirlenirken çiftin çocukları Ebrar Doğan’ın ise ağır yaralı olduğu saptandı. Ebrar Doğan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA YERİNDEN AYRILAMADI

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Doğan, uzun süre olay yerinden ayrılamadı. Habibe Doğan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından savcı talimatıyla otopsi için morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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