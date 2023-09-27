Kontrolden çıkan otomobil takla attı:1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Bağören Köyü Eğirdir-Senirkent karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö (67) hakimiyetindeki 32 NE 943 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbarla birlikte bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Özcan ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Ayşe Özcan'ın yolda hayatını kaybettiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

