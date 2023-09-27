Kontrolden çıkan otomobil takla attı:1 ölü, 5 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan otomobil takla attı:1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Bağören Köyü Eğirdir-Senirkent karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö (67) hakimiyetindeki 32 NE 943 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbarla birlikte bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aw040272-01.jpgKazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Özcan ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Ayşe Özcan'ın yolda hayatını kaybettiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Son Haberler
Dünya devi emlak şirketinin iflası an meselesi. 120 bin kişi işsiz kalacak. Borcu dudak uçuklattı Güncel
Dünya devi emlak şirketinin iflası an meselesi. 120 bin kişi işsiz kalacak. Borcu dudak uçuklattı
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Uzmanlar '10 kere düşünün' uyarısı yaptı Teknoloji - Otomotiv
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Uzmanlar '10 kere düşünün' uyarısı yaptı
Inter ilk kez yenildi. Napoli farklı kazandı Spor
Inter ilk kez yenildi. Napoli farklı kazandı
Manchester City yıkıldı. Arsenal, Liverpool ve Chelsea kazandı Spor
Manchester City yıkıldı. Arsenal, Liverpool ve Chelsea kazandı
Yıldırım düşen ev alev alev yandı Güncel
Yıldırım düşen ev alev alev yandı
Adana Demirspor'dan Belhanda açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı Spor
Adana Demirspor'dan Belhanda açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı
Beylikdüzü’nde doğal gaz kutusu yandı, 1 motosiklet küle döndü Yaşam
Beylikdüzü’nde doğal gaz kutusu yandı, 1 motosiklet küle döndü