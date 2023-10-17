Kontrolden çıkan otomobil tarlaya savruldu: 1'i ağır 4 yaralı

Çorum'un Kargı ilçesinde, kontrolden çıkarak tarlaya savrulan otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya savruldu: 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, Kargı D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Bayat yönetimindeki 34 NB 4909 plakalı otomobil, Erzincan'ın Kemah ilçesinden İstanbul istikametine seyir halindeyken, Kargı'nın Hacıhamza köyü Obruk mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

aw055164-01.jpgKazada araç sürücüsü Hüseyin Bayat (55), eşi Fatime Bayat (51), kızları Melike Nur (20) ve Saimenur Merve Bayat (25) yaralandı.

aw055164-02.jpgİhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Saimenur Merve Bayat Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

aw055164-05.jpgJandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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