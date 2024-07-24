Kontrolden çıkan otomobil tehlike saçtı: 2 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil tehlike saçtı: 2 ağır yaralı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kontrolünü yitirerek karşı şeride geçmesi sonucu bir motosikletle çarpıştığı bildirildi.

Olay, Erek Caddesi'nde gerçekleşti; Ömer Faruk Ç.'nin kullandığı 60 FE 007 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesinde refüjü aşarak Efehan K.'nin yönetimindeki 60 AEJ 302 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Efehan K., yol kenarındaki park halindeki araçlara çarparak yere düştü. Kontrolden çıkan otomobil ise bir oto yıkama işletmesine girerek ancak durabildi. Kazada ağır yaralanan her iki sürücü de hızla olay yerine intikal eden ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu ve Tokat Devlet Hastanesi'ne nakledildikleri öğrenildi. Yetkililer, kazanın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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