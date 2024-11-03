Kontrolden çıkan otomobil yan yatti

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil yan yatti

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan ve kaldırıma çarparak yan yatan otomobil sürücüsü kadın yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 AAU 58 plakalı otomobil sürücüsü B.Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan otomobil, yol kenarında bulunan kaldırıma çarparak yan yattı.

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Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralı sürücüyü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerince yan yatan araç düzeltilerek, yoldan çekilmesini sağladı. Kazada yaralanan sürücü B.Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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