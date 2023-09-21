Kontrolden çıkan pancar yüklü tır devrildi

Burdur’da seyir halindeki pancar yüklü tır kaldırıma çıkarak elektrik tellerini yıkıp devrildi. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan pancar yüklü tır devrildi

Kaza, saat 19.15 sıralarında Burdur Fethiye Karayolu Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet D. idaresindeki 15 FF 213 plakalı pancar yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak elektrik tellerine çarpıp devrildi.

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Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Hastaneye kaldırılan ve durumu kritik olan tır sürücüsü yoğun bakım servisine kaldırıldı. Kaza sonucu yolun bir şeridi trafiğe kapanırken polis ekipleri sıkışan trafiği tek şeritten kontrollü olarak verdi.

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