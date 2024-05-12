Kontrolden çıkan patpat evin içine girdi

Bolvadin ilçesi Büyükkarabağ köyünde meydana gelen olayda, tarladan dönen Ş.D. kontrolündeki patpat, frenlerinin tutmaması nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulan araç, 5 kişinin yaşadığı bir evin duvarına çarptı ve oturma odasından içeri girdi.
Olay sebebiyle ev sakinleri panik yaşarken, olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Olay sonucunda, evin duvarının bir kısmının yıkılarak odada bulunan eşyaların üzerine devrildi. Olay sonrasında taraflar bir birlerinden şikayetçi olmadı ve Ş.D., evdeki maddi hasarı karşılayacağını söyleyerek aileden özür diledi.