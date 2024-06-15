Kontrolden çıkan TIR şarampolde askıda kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan TIR şarampolde askıda kaldı

Konya'nın Kulu ilçesinde hakimiyetini kaybeden bir tır şarampolde sakıda kaldı.

Olay, öğleden sonra 15.00 civarında Kulu'nun Karacadağ Mahallesi'ndeki bir yolda gerçekleşti. Tır sürücüsü, bir çiftliğe dönmeye çalışırken başka bir araç tarafından sıkıştırıldığını öne sürdü ve bu durum sonucunda aracının kontrolünü kaybettiğini belirtti. Tır, şarampole düşmesine rağmen askıda kaldı ve sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın bildirilmesi üzerine, polis ekipleri ve bir çekici olay yerine yönlendirildi. Trafik ekipleri, yol boyunca güvenlik önlemleri alırken, çekici yardımıyla tır şarampolden çıkarıldı.

Tırın yoldan alınmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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