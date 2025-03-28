Kontrolden çıktı otomobil reklam panosuna çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıktı otomobil reklam panosuna çarptı

Amasya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kıyısında bulunan reklam panosuna çarptı.

Amasya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kıyısında bulunan reklam panosuna çarptı. Tavan kısmı parçalanan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Sinan A. yönetimindeki 19 KZ 330 plakalı otomobil, Amasya'dan Suluova istikametine seyir halindeyken Boğazköy mevkiinde kontrolden çıktı. Yolun sağında bulunan demir reklam panosuna çarpan otomobilin tavanı parçalandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Yeter A., Hava A, Fatmagül G. ve Esmanur G. yaralandı. Sıkışan yaralılar ekiplerin yardımıyla çıkartılarak ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıktı otomobil reklam panosuna çarptı

Kontrolden çıktı otomobil reklam panosuna çarptı

Kontrolden çıktı otomobil reklam panosuna çarptı

Kontrolden çıktı otomobil reklam panosuna çarptı

Kontrolden çıktı otomobil reklam panosuna çarptı

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Kontrolden çıktı otomobil reklam panosuna çarptı
Kontrolden çıktı otomobil reklam panosuna çarptı