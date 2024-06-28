Kontrollü yıkımı yapılan binadan kopan molozlar yola saçıldı

Kaynak: AA
Kontrollü yıkımı yapılan binadan kopan molozlar yola saçıldı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, kontrollü şekilde yıkılan 5 katlı bir binadan dökülen molozlar yola saçıldı.

Yıkım yapılan binadan kopan molozlar yola saçıldı

Yenişehir Belediyesi, vatandaşların şikayetleri üzerine, Akkent Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerindeki 5 katlı harabe binanın yıkım işlemlerine başladı. İş makineleri yıkımı gerçekleştirirken, aniden çöken binanın parçaları yola fırladı. Yıkım esnasında yolun trafiğe açık olmasına rağmen, molozların etrafa saçıldığı anda yakında kimsenin bulunmaması sebebiyle herhangi bir zarar oluşmadı.

Binanın yıkılma anı, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgede dağılan molozların temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

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