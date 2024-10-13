Konu Erdoğan'a gelince Ahmet Hakan kendini kaybetti! Ertuğrul Özkök'e verdi veriştirdi

İktidara yakınlığıyla bilinen ve her yaptığı açıklamayla gündem olan gazeteci Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında, gazeteci Ertuğrul Özkök’e eleştirilerde bulundu.

Özkök’ün kaleme aldığı yazıyı değerlendiren Ahmet Hakan, “Ekrem İmamoğlu’nun mahkemeden siyasi yasak alması durumunda benim ne yapmam gerektiğini anlatmış” diye yazdı.

Ahmet Hakan

"BEN OLSAM UTANIRDIM..."

“Madem Ertuğrul Özkök beni kendi yerine koyarak yazmış. O zaman ben de kendimi onun yerine koyarak yazayım” diyen Ahmet Hakan, şu ifadelere yer verdi: “Ben Ertuğrul Özkök’ün yerinde olsaydım, yani dönemin tüm egemen güçlerini arkama alarak medyadaki konumumu Tayyip Erdoğan’ın önünün kesilmesi için harcamış olsaydım ve elde ettiğim zaferin ardından da kaba saba bir alaycılıkla “Muhtar bile olamaz” diye sevinç çığlığı atsaydım öncelikle şu durumda olurdum: Utanırdım, sıkılırdım, mahcup olurdum”

Ertuğrul Özkök

"AYIBIMI HAFİFLETMEYE KALKIŞMAZDIM"

Özkök’ün konunun üzerine gidiyormuş gibi yaparak durumdan sıyrılma çabasına içine girmeye çalışmakla suçlayan Hakan, “’Biz o zaman öyle yaptık. Şimdi de bakalım Ahmet Hakan ne yapacak’ türü kurnazlıklara hiç gerek duymazdım. ‘Yalan mı kardeşim? Verilen karar öyle değil miydi? Muhtar bile olamaz demiyor muydu karar’ diyerek ayıbımı hafifletmeye kalkışmazdım” diye yazdı.

“Tabii ki insanız. Tabii ki hepimizin zaafları var” diyen Hakan, “Ama ben Ertuğrul Özkök’ün yerinde olsaydım malum konununun kıyısından, köşesinden bile geçmezdim. En azından bunu yapmayı denerdim yani” ifadelerini kullandı.