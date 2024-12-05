Konum atan esnaf vergi ödeyecek! Ödemeyenlere milyonluk cezalar gelecek

Cumhuriyet Gazetesinin haberine göre; esnaf için 'harita vergisi' geliyor. Yeni torba yasa Meclis'ten geçerse, şirket ve esnaf “Coğrafi bilgi sistemleri” için yıllık lisans bedeli ödeyecek.

Meclis'te görüşülen “Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” yasasındaki “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kanunu” düzenlemelerine göre, Türkiye’deki şirket, küçük esnafın dahil olduğu 6 milyon işletmenin, müşterilerine “harita” paylaşmasına vergi alınacak.

CBS şirketlerinin lisans bedeli olarak yıllık “1 milyon 730 bin TL” (yaklaşık 50 bin dolar) vergi ödemesi planlanıyor. Türkiye’deki uluslararası şirketler de aynı lisans bedelini verecek.

LİSANS PARASINI ÖDEMEYEN FİRMALARA 10 KATI PRA CEZASI

Lisans bedelini ödemeyen firmalara “bedelin 10 katı para ve faaliyet durdurma” ceza kesilecek. Bedeli ödemeyen uluslararası şirketlere ise sadece ceza kesilecek.

‘HARİTA’ VERGİSİ

Yasada dikkat çeken diğer düzenleme de küçük işletmeler. İşletmeler açtıkları internet sayfalarında ya da sosyal medyada paylaştıkları harita-konum bilgisi için de yıllık “1750 TL” (yaklaşık 50 dolar) lisans ödemek zorunda kalacak. Örneğin bir pideci, sitesinden harita üzerinden konum paylaşırsa “1750 TL” (yaklaşık 50 dolar) ödeyecek. Bedeli ödeyemeyecek işletmelere tutarın 10 katı ceza kesilecek.

Bunun yanı sıra, şirket hatları da bu düzenlemeye sokulacak. Yani, şirket hattı kullanan yurttaşlar, bu hattan konum paylaşırsa vergiye tabi olacak. Bununla birlikte; şirketlerin kendilerine ait CBS sistemi kurması da vergiye tabi tutulacak. Yasa kapsamında medya kuruluşları da bu vergilendirmeye uymak zorunda kalacak.

‘ERİŞİMİ KISITLAYABİLİR’

Yasaya ilişkin önceki gün gazetecilere açıklamalar yapan Başarsoft Bilgi Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, bu düzenlemeyle ilgili “300 milyar dolar cirosu olan Google ile 10 milyon dolar cirosu olan yerli firma neredeyse aynı lisans bedelini ödeyecek. Yabancı firmalar, lisans almazlar ise faaliyet durdurma yapılamıyor, yerli firmalar için ise yapılıyor. Bu da haksız rekabete yol açacaktır ve yerli firmalara zarar verecektir” tepkisini gösterdi.

Küçükpehlivan, yasanın hazırlanmasında yerli CBS şirketlerinden görüş ve öneri alınmadığını da dile getirdi. Yeni düzenlemenin fiyatlar yansıyacağını ifade eden Küçükpehlivan, “Konum yayımlamaktan kasıt ise ticari işletmelerin web sitesinde adresini harita üzerinde göstermek, Whatsapp da dahil olmak üzere yılda bir kereden fazla konum göndermek/paylaşmak gibi basit kullanımlardan başlamaktadır. Ayrıca televizyon veya gazetelerde yayımlanan haritalı hava durumu, yol durumu vb. gibi bilgiler de bu kanun gereği lisansa tabi ticari faaliyetlerdir. Tüm Türkiye’de üretim yapan bir firma için bedeller bir yıl için çok yüksek rakamlara tekabül etmekte, bu da dolaylı olarak fiyatlara yansıyacağı için konum tabanlı teknolojilerin maliyetlerini arttıracak, erişim imkânlarını kısıtlayacak ve sektöre yük oluşturacaktır. Hesaplanan bedelin 1 yıl değil, en az 5 yıllık lisans bedeli olması önerilmektedir” değerlendirmesi yaptı.